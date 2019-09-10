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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.09.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

İtalya'da 2. Conte Senato'dan da güvenoyu aldı

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İtalya'da 2. Conte Senato'dan da güvenoyu aldı

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisi'nden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun üst kanadı Senato'dan da güvenoyu aldı.

Conte'nin kurduğu 66. hükümet, çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen İtalya'da, resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da tamamladı.

321 sandalyeli Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya 307 senatör katıldı. 2. Conte Hükümeti, 133 aleyhte oya karşılık 169 lehte oyla parlamentonun üst kanadından da güvenoyu almış oldu. Oylamada, 5 senatör çekimser kaldı.

Bu sonuçla, dün Temsilciler Meclisi'nden, bugün de Senato'dan güvenoyu alan M5S-PD-LEU koalisyonunun resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Başbakan Conte, Senato'da da güvenoyunun sağlanması üzerine Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Parlamento güvenoyu verdi. İtalya için yeni bir başlangıç, canlanma, reform ve umut dolu bir dönem. Anayasa ve kurumlara saygı pusulamız, İtalyanların çıkarı bizim hedefimiz. Cesaret ve kararlılıkla iş başına." ifadelerini kullandı.

Lig Partisi Conte'ye yüklendi

Güven oylaması öncesinde Başbakan Conte ile eski koalisyon ortağı Lig Partisi arasında gerginlik yaşandı.

Hükümet programını okuyan ve Senato'dan güvenoyu isteyen Başbakan Conte'nin sözleri sık sık Lig Partili senatörlerce kesildi.

Ağustosta çıkardığı kriz sonrası hükümet dışında kalan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Conte'nin 15 günde çok değiştiğini ve koltuğunu korumayı tercih ettiğini savundu.

Salvini, Conte'nin tercihlerine karşın kendisini İtalyanların sevgisine bıraktığını söyledi.

Conte ise Lig'e cevaben yaptığı konuşmasında, düne kadar hükümette arkadaş oldukları Lig'in bugün kendilerine düşman kesilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Başbakan Conte, Salvini'nin 8 Ağustos'ta bütün gücü uhdesinde toplamak amacıyla kriz çıkardığını savundu.

Hükümet krizi

Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin, 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuş, istişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti. M5S ve PD'ye LEU'nun da destek vermesiyle 2. Conte hükümeti geçen hafta resmen kurulmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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