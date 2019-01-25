İtalya tatilinde dehşeti yaşadılar
İtalya’nın Sorrento şehrine kızıyla birlikte tatile giden 50 yaşındaki İngiliz kadın turist, kaldığı otelde yaşları 18 ila 21 arasında değişen beş erkek çalışanın tecavüzüne uğradı.
Kimliği açıklanmayan anne ve kız, akşam yemeği sırasında otel çalışanları tarafından kendilerine ikram edilen içkilere ilaç katıldığını ileri sürdü. Tecavüzle suçlanan otel çalışanları, online mesaj grubunda paylaştıkları saldırı anına ait videolar sayesinde yakalandı.
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