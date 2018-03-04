İtalya sandık başına gitti! İlk sonuçlar...

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, dün yerel saatle 07.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, saat 23.00’e (TSİ 01.00) kadar sürdü. Seçim sonuçlarının bugün öğle saatlerinde netleşmesi bekleniyor. İtalya’da yaklaşık 51 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Temsilciler Meclisi için 18, Cumhuriyet Senatosu içinse 25 yaşını doldurmuş İtalyan vatandaşları oy verebiliyor. Seçmenlerin yurtdışında yaşayan yaklaşık 4.1 milyonu, mektupla oy kullandı. Yurtdışından gelen oylarla Temsilciler Meclisi’nin 12, Cumhuriyet Senatosu’nun ise altı üyesi belli olacak.

ÜÇ ANA BLOK

Toplamda 30’dan fazla partinin oy pusulasında yer aldığı seçimde, bazı ittifaklar ve partiler öne çıkıyor. Seçim yarışının üç ana bloku, merkez sol ittifakı, merkez sağ ittifakı ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) olarak sıralanıyor. Halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinde bulunan ve Matteo Renzi liderliğindeki Demokratik Parti’nin (PD) başı çektiği merkez sol ittifakında Emma Bonino’nun Liberal Avrupa Partisi, Giulio Santagata’nın Birlikte Partisi ve Beatrice Lorenzin’in merkezci Popüler Sivil Liste Partisi yer alıyor. Merkez sağ ittifakında ise eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin liberal muhafazakâr Forza Italia (Haydi İtalya) Partisi, Matteo Salvini’nin radikal sağcı Lig Partisi, Giorgia Meloni’nin radikal sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi ve Raffaele Fitto’nun Hristiyan demokrat Biz İtalya’yla Partisi birlikte yarışıyor.

5 YILDIZ HAREKETİ

İki ana ittifak dışında bazı partiler tek başına öne çıkıyor. İttifakların en güçlü rakibi 31 yaşındaki Luigi Di Maio liderliğindeki popülist 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi. Senato Başkanı Pietro Grasso liderliğindeki sosyal demokrat Özgür ve Eşit (LeU) Partisi de seçime tek başına katılan bir diğer önemli parti.

BERLUSCONI ADAY DEĞİL

Forza Italia’nın lideri Silvio Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçakçılığından suçlu bulunmasının ardından altı yıl boyunca kamu hizmetlerinden mahrum edilmişti. 81 yaşındaki Berlusconi, bu sebeple seçimlere adaylığını koyamadı. Berlusconi, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı ancak seçimlere kadar kararın açıklanması beklenmediği için Forza Italia’nın başbakan adayı Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani oldu. Berlusconi’nin cezası gelecek yıl sona erecek.

SONUCU KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYECEK

Demos, Euromedia ve IPR gibi önde gelen araştırma şirketlerinin son seçim anketlerine bakıldığında, merkez sol ittifakın oy oranının yüzde 25 ile 28 arasında seyretmesi bekleniyordu. M5S’nin oy oranının da yüzde 26 ile 28 arasında olacağı tahmin ediliyordu ancak partinin başbakan adayı Di Maio, cuma günü “son seçim anketlerine göre 5 Yıldız Hareketi için muhalefet döneminin sona erdiğini ve iktidar zamanının başladığı” açıklamasını dile getirmişti. Son anketlerde iktidara en yakın taraf ise yüzde 35 ile 38 arasında oy alması beklenen merkez sağ ittifakı. Ülkede oranı bir hayli yüksek olan “kararsız seçmenlerin” oylarının bir kısmının merkez sağ ittifakına yönelmesi durumunda, ittifak tek başına iktidara gelebilir.

SEÇİMİN GALİBİ SAĞ İTTİFAKI

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun yeni üyelerini belirlemek üzere 4 Mart'ta yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi ile aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı, yüzde 33 ile 36 aralığındaki oy oranı ile seçimin galibi oldu.