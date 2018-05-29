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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
29.05.2018 - 00:57, Son Güncelleme:

İtalya Cottarelli’ye emanet

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
İtalya Cottarelli’ye emanet

Ekonomik krizin yaşandığı 2001’de adı Türk halkının en iyi bildiği yabancı isimler arasına giren IMF eski Türkiye Masası Şefi Cottarelli, İtalya’da seçimlere kadar teknokratlar hükümeti için görevlendirildi.

İTALYA’da ekonomi bakanı olarak önerilen Avrupa Birliği (AB) karşıtı, Paolo Savona’nın İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından veto edilmesinin ardından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve radikal sağcı Lig’in hükümet kurmayı reddetmeleri üzerine eski IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli göreve çağrıldı. Cottarelli’nin görevlendirilmesi en çok Brüksel’i rahatlattı. AB, sürece resmen karışmamaya özen göstermekle birlikte, geçici olsa da teknik bir hükümetin görev alacak olmasını olumlu karşılıyor. İtalya’daki gelişmeler ülkede yerleşik sistem ile popülist akımların çekişmenin son örneği niteliğinde. Mattarella’nın manevrası hem piyasaları hem de üçüncü büyük üyesinde Avrupa karşıtı bir hükümetten şimdilik de olsa kurtulan Euro Bölgesi’ni rahatlatsa da herkes yeni durumun kısa vadeli bir çözüm olduğunun farkında.

SONBAHARDA SEÇİM Mİ
Cottarelli’nin oluşturacağı hükümetin parlamentodan onay alma şansı yok. Bu da hükümetin günlük işleri yürütmenin dışında bir görevi olmayacağı anlamına geliyor. Cottarelli, hızla oluşturacağını ve siyasi açıdan tarafsız olacağını söylediği hükümetle ülkeyi seçimlere taşıyacak. Seçimlerin en erken sonbahar aylarında yapılması öngörülüyor.

AB’NİN BEKLENTİSİ NET
İtalya’daki seçim sonuçları ve sonrasında yaşananlar AB’de alarm zillerinin güçlü şekilde çalmasına neden olmuştu. Bunun iki önemli nedeni vardı. Birincisi, AB’nin kurucularından biri olan bir ülkede Birlik karşıtı bir iktidar ihtimali, ikincisi ve daha da önemlisi ise Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisinde kriz olasılığıydı. Muhtemel bir krizde, Euro Bölgesi’nin İtalya’yı krizden çıkarmasının mümkün olmayacağı gibi kendisinin de krize gireceği görüşü hakim. AB’nin en önemli beklentisi Roma’da koltukta Avrupa ile uyumlu, istikrarlı bir hükümetin oturması.

İtalya Cottarelli’ye emanet
Dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, 1 Temmuz 1999’da Cottarelli başkanlığındaki IMF heyetiyle görüşmüştü. Uluğbay, yaşadığı yoğun stres nedeniyle bu görüşmeden beş gün sonra intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

BAKLAVA HAYRANI ‘BAY MAKAS’
Türkiye’deki ekonomik kriz sırasında Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) Türkiye Masası Şefi olarak görev yapan 64 yaşındaki Carlo Cottarelli, ekranlarda, elinden hiç bırakmadığı Bond çantasıyla yer almasıyla akıllara kazınmıştı. Türkler ile İtalyanları birbirine benzeten ve Türkiye’ye sempatisiyle bilinen Cottarelli, geçen yıl verdiği bir söyleşide, “Türkiye ekonomisine başarıyı getiren kesinlikle Türk insanının değişim için gösterdiği iradeydi” ifadelerini kullanmıştı. Cottarelli, Türk yemeklerinin de hayranı. Favorisi ise görev yaptığı yıllarda düşkünlüğünü gizlemediği baklava. Cottarelli, 2013-2014’te, Enrico Letta liderliğindeki hükümette de adını sıkça duyurmuştu. Euro’ya tam destek veren Cottarelli, kamu harcamalarında yapılabilecek 32 milyar Euro’luk kesinti olduğunu belirlemesiyle gündeme gelmişti. Bu nedenle, Cottarelli’nin İtalya’daki lakabı ‘Bay Makas’.

LİG VE M5S ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Matterella’yı “halkın iradesine saygı göstermemek ve hükümetin kurulmasını engellemekle” suçlayan 5 Yıldız lideri Luigi Di Maio, kararın demokrasiyle bağdaşmadığını savunarak, “Bu, burada bitmeyecek. Halkın iradesine saygı gösterilmedi. İtalya’nın hükümetine, başka ülkeler ya da derecelendirme kuruluşları mı karar verecek” dedi. Di Maio, Mattarella’nın azledilmesi için parlamentoya başvuracaklarını söyledi. Lig lideri Matteo Salvini de Matterella’yı çılgınlıkla suçlayarak, “Bu ülkede sınırlı bir demokrasi ve egemenlik var ve biz, bunları yeniden elde etmek istiyoruz. İtalya, yeniden özgür bir ülke olmalı. Asla kimsenin kölesi olmayacağız” ifadelerini kullandı. Salvini, AB dayatmasıyla hükümet kurulmasına karşı olduklarını söyledi.

İtalya Cottarelli’ye emanet
M5S’nin lideri Luigi Di Maio Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sergio Mattarella’nın, Savona’nın Ekonomi Bakanlığı’nı veto etmesini “akılalmaz” diye nitelemişti.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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