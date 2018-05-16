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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

İtalya bunu konuşuyor... Berlusconi'ye kötü haber

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İtalya bunu konuşuyor... Berlusconi'ye kötü haber

Forza Italia (Haydi İtalya) partisinin lideri ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kamuoyunda "Rubygate" olarak bilinen davada tanıklara yalan beyanda bulunmaları için rüşvet vermekle suçlanıyor. Berlusconi'ye getirilen siyaset yasağı 12 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, tanıkların ikametgahları nedeniyle ayrı ayrı birkaç mahkemede görülen "Ruby" davasına ilişkin Roma'da, eski Başbakan Berlusconi hakkında tanıklara rüşvet vermek suçundan dava açıldı.

Yolsuzluk ve yalan ifade vermek suçlarının yöneltildiği şarkıcı Mariano Apicella ile birlikte suçlanan Berlusconi'nin davası 23 Kasım'da görülmeye başlayacak.
Berlusconi, "Ruby" adıyla da bilinen davada, 2010 yılında "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug'la 18 yaşından küçükken para ve mücevher karşılığı birlikte olmak ve El Mahrug'un tutuklu bulunduğu karakoldan salıverilmesini sağlamakla suçlanıyordu.

Mahkeme 2013 yılında ilk verdiği kararda, Berlusconi'nin El-Mahrug'un o dönem reşit olmadığını bildiğini belirterek, Berlusconi'ye "fuhuş için rüşvet vermek ve baskı yapmak" suçlamalarından 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men cezasına hükmetmişti.

1 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Kararı temyize taşıyan Berlusconi, üst mahkemenin "Berlusconi'nin El-Mahrug'un reşit olmadığını bildiğine dair kanıt bulunmadığına" hükmetmesiyle davadan beraat etmişti.

Daha önce Torino Savcılığı da Berlusconi hakkında, "Ruby" davasıyla ilgili rüşvet verme, yalan beyanda bulunma ve yargıyı kandırma suçlarını yönelterek dava açmıştı. Savcılık bugün Berlusconi'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etti ancak dava 1 Haziran'a ertelendi.

Berlusconi'nin "Ruby" davasıyla ilgili yalan beyanda bulunmaları için tanıklara rüşvet vermekle suçlandığı davalar, tanıkların ikamet ettikleri yerlerin farklı olması sebebiyle birkaç ayrı mahkemede görülüyor. Ana davada, diğer 23 davalı ile birlikte Berlusconi'nin yargılaması sürüyor. 

İtalya bunu konuşuyor: Berlusconiye güzel haber
İtalya bunu konuşuyor: Berlusconi'ye güzel haber
 

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