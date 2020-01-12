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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

İtalya Başbakanı Conte, yarın Türkiye'ye geliyor

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İtalya Başbakanı Conte, yarın Türkiye'ye geliyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Conte'nin göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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