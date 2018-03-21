‘İt oğlu it’ sözleri ABD ile kriz çıkardı
Trump Yönetimi, Filistin topraklarına Yahudi yerleşimleri kurulmasını savunan ABD Büyükelçisi Friedman’a Filistin lideri Mahmud Abbas’ın ‘it oğlu it’ demesine tepki gösterdi.
FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın uluslararası toplumun Filisin’e ait olduğunu kabul ettiği topraklara İsraillilerin yasadışı yerleşim yapmasını savunan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’a “it oğlu it” demesi Washington’dan tepki gördü. ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından “Devlet Başkanı Abbas için nefret dolu bir retorik ile kendi halkının hayat kalitesini iyileştirecek somut ve pratik çabalar arasında seçim yapma zamanı gelmiştir” derken, Friedman’ın kendisinin iyi bir arkadaşı olduğunu belirtti.
YERLEŞİMLERİ SAVUNMUŞTU
Tartışmaya İsrail Başbakanı Netanyahu da dahil oldu. Netanyahu, “Görünen o ki Filistin yönetimi bu gerçeğin ardından bir şok yaşadı ve kendini kaybetti” dedi. Abbas, “'Yahudi yerleşim yerleri meşru...' Birçok ABD’li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv’deki büyükelçileri David Friedman geliyor. ‘Onlar (Yahudi yerleşimciler) kendi topraklarında inşa ediyor’ diyor. İt oğlu it. Onlar kendi topraklarında mı inşaat yapıyor? Kendisi yerleşimci, ailesi de yerleşimci” demişti. Abbas'ın sözleri kendisine aktarılan Friedman, “Anti-semitizm mi yoksa siyasi söylem mi? Ben yargıda bulunmayacağım. Bunu size bırakıyorum” diye cevap vermişti.
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