İsyan büyüyor! Kaçmak zorunda kaldı...

ABD'de Meksika sınırını geçen ailelerden zorla alınıp kamplarda tutulan çocuklar ülkede büyük infial yarattı. Trump yönetimine yönelik protestoların dozu her geçen gün artıyor.

'Sınırda sıfır tolerans' adını verdiği utanç verici uygulamayı hayata geçiren Başkan Donald Trump ve uygulamadan sorumlu İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'e yönelik gösteriler yoğunlaştı.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO