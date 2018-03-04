'Ya parayı verirsin ya da kızına kezzap dökeriz'

Geçen yıl nisan ayında bir mail aldığını belirten Hunziker, kendisine gönderilen mesajda, ‘ya bize şu kadar para verirsin ya da büyük kızın Auroro’ya kezzap dökeriz’ yazdığını söyledi. Karşılaştıkları şantajla şok olduklarını anlatan Hunziker, istenen para hakkında rakam vermedi ama, “Çok yüksek” dedi.

İtalya’da yaşayan Hunziker, durumu hemen Milano polisine bildirdiklerini ve koruma istediklerini kaydetti. Ünlü sunucunun İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti’den bir kızı ve ikinci evliliğinden de iki çocuk olmak üzere üç çocuğu var. Korumaları en büyük kızı Aurora’yı bir an bile yalnız bırakmıyor.