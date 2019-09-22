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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
22.09.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

İsviçre'de kayıp buzul için cenaze töreni düzenlenecek

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İsviçre'de kayıp buzul için cenaze töreni düzenlenecek

İsviçre'de Glarus Alpleri'ndeki Pizol Dağı'nda bugün, kayıp Pizol Buzulu için cenaze töreni düzenlenecek. Törene çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

İsviçre'de buzu olarak sınıflandırılan Pizol Dağı'nda bugün İsviçre İklim Koruma Derneği tarafından cenaze töreni düzenlenecek.

Kayıp buzul için cenaze töreni düzenleyecek olan dernek, buzul için 100 kişi tarafından organize edilecek ölüm marşı çalacak.

Cenaze törenine katılacak olan kişilerin siyah renkli kıyafet giyecek.

Cenaze töreninde bilim insanları tarafından kayıp buzulun anısına konuşmalar yapılacak ve ahşap müzik enstrümanları ile marşlar çalınacak.

Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan cenaze töreni, çelenk bırakma etkinliği ile sona erecek.

Derneğin üyelerinden Alessandra Degiacomi, Pizol Dağı'nın kütlesinin büyük oranda azaldığını ve artık buzul olarak sınıflandırılamayacağını belirtti.

İsviçre Alpleri'nde yer alan Pizol Buzulu, bilim dünyası tarafından üzerinde en çok araştırma yapılan buzullardan biri olarak biliniyor.

Geçtiğimiz ay İzlanda'da benzer bir etkinliğe imza atılmış ve ada ülkesinin küresel ısınmaya bir anlamda kurban verdiği ilk buzul olan Okjokull için bronz anıt inşa edilmişti.

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