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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
09.07.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

İsviçre'de ilginç olay! Savaş uçakları yanlış şehrin üzerinde gösteri yaptı

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İsviçre'de ilginç olay! Savaş uçakları yanlış şehrin üzerinde gösteri yaptı

İsviçre Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi Patrouille Suisse (İsviçre Devriyesi), bir anma etkinliği için gökyüzünde yapacakları gösteriyi, müzik festivali düzenlenen başka bir şehrin üzerinde yaptı.

İsviçre'nin Basel-Landschaft kantonuna bağlı Langenbruck kasabası, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, 1891'de kendi kasabalarında doğan ünlü bir pilotun anısına gösteri yapmasını bekliyordu.

Ancak savaş uçaklarından oluşan gösteri timi, o sırada yakınlardaki Solothurn kantonuna bağlı Mümliswil kasabasının üzerindeydi.

Patrouille Suisse isimli gösteri timi gökyüzünde akrobasi hareketleri yaparken, Mümliswil kasabasında ise 31. Kuzeybatı Şarkı Festivali sürüyordu.

Hatanın sebebi de buydu. Patrouille Suisse lideri, dev festival çadırını görünce bunun gösteriyi izlemeye gelen insanlar için kurulduğunu düşünerek bütün uçakları oraya yönlendirdi.

Festivalin üzerinde gösteri yapan beklenmedik savaş uçakları, kasabalılarda şaşkınlık yarattı.

Festivalin organizatörleri ise, planlarında olmayan bu uçak gösterisinin çok beğenildiğini söyledi.

İsviçre Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü, hata için özür diledi. Uçaklarda konum belirleme sistemi olan GPS teknolojisinin olmadığı bilgisini verdi.

Uçak filosunun, pilot Oskar Bider'ın ölümünün 100. yılı anısına, doğum yeri olan Langenbruck kasabasının üzerinde gösteri yapması planlanmıştı.

Bider, 1913 yılında Alp Dağları'nı her iki yönde de geçen ilk pilottu.

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