İsviçre’de 10 kişi çığın altında kaldı

İSVİÇRE’nin Valais kantonundaki Col de Fenestral bölgesinde 2 bin 500 metre yükseklikten yürüyüş yapan kişilerin üzerine çığ düştü. Valais polisi, 10 kişinin çığın altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
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