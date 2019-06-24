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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.06.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

İsviçre, Özbekistan'a 133 milyon doları iade edecek

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İsviçre, Özbekistan'a 133 milyon doları iade edecek

İsviçre Başsavcılığı, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın bir akrabası hakkında, "kara para aklamak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan'a iade edeceğini duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülnara Kerimova'nın bir akrabasının, İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde, 2003-2014 yılları arasında paranın nereden geldiğini ve kimin tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle, şirketler adına banka hesabı açmak ve sahte banka belgelerini imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi.       

Kerimova'nın şu anda Özbekistan'da hapisteki akrabasının 390 bin İsviçre frangı ceza ödemesine ve soruşturma kapsamında ele geçirilen 130 milyon İsviçre frangının ise (133 milyon dolar) Özbekistan'a iade edilmesine karar verildiği belirtildi.     

Başsavcılıkça diğer 5 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.     

İSVİÇRE, 2012'DE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI       

İsviçre, Kerimova ve ismi açıklanmayan diğer 5 Özbek vatandaşı hakkında Temmuz 2012'de soruşturma başlatmış ve banka hesaplarında bulunan 800 milyon İsveç frangına el koymuştu.     

Soruşturmanın, Özbekistan telekomünikasyon sektöründeki "kara para aklama" iddiasıyla ilgili olduğu ifade edilmişti.    

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