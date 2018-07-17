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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
17.07.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İsveç'ten Trump'a çok sert eleştiri

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İsveç'ten Trump'a çok sert eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt tarafından eleştirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, “Amerika tarafı, Rusya'nın Kırım'ın yasa dışı ilhakı hakkında hiçbir şey söylemedi.” ifadesini kullandı.

İki dünya liderinin görüşmesinde ABD tarafından Rusya'ya hiçbir eleştiri getirilmediğine dikkati çeken Wallström, “Burada tavrımız artan gerilimin voltajının diyalogla aşağıya çekilmesinden yana fakat bu toplantıda maalesef hiçbir sorun gündeme getirilmedi.” değerlendirmesinde bulundu.

“TRUMP, ENDİŞE VERECEK ŞEKİLDE ZAYIF KALDI”

Eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt ise görüşmede ABD Başkanı Trump'ın endişe verecek derecede zayıf kaldığını savundu. Bildt, “Trump, Rus siyaseti
hakkında tek bir eleştiri getiremedi.” dedi.

Trump'ın görüşmede hiç formda olmadığını belirten Bildt, "Trump, Ukrayna hakkında tek bir söz söyleyemedi. Suriye'nin durumu hakkında tek bir şey yok. Trump, endişe verecek şekilde Putin karşısında zayıf kaldı. Putin, her şeye hakim gözüktü.” diye konuştu.

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