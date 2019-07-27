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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

İsveç'te Türk restoranına el yapımı patlayıcıyla saldırı

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İsveç'te Türk restoranına el yapımı patlayıcıyla saldırı

İsveç'in Göteborg kentinde Türk restoranına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

AA muhabirine açıklama yapan restoranın sahibi İsmail Yücel, maskeli iki kişinin gece saat 02.00'de restorana el yapımı patlayıcı attığını söyledi.     

Bölgeye yakın oturan bir restoran çalışanının patlamayı duyduktan sonra kendisini aradığını dile getiren Yücel, “Restorana geldiğimizde polis her tarafı kapatmış inceleme yapıyordu. Polisin anlattığına göre, zanlılar internetten öğrendikleri bilgilerle evde bomba yapmışlar. Maske takmış ve siyah giyinmiş 2 kişi önce yanımızdaki tiyatronun camlarını kırmış. Sonra da bizim camı kırarak içeri bombayı atmışlar.” diye konuştu.     

Restoran kapalı olduğu için can kaybı olmadığını ifade eden Yücel, patlamanın etkisiyle tüm camların kırıldığını ve içeride de maddi hasar meydana geldiğini belirtti.     

İsveçte Türk restoranına el yapımı patlayıcıyla saldırı

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