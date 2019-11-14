İsveç'te polisin çete üyeleri için düzenlediği 'pizza partileri' tartışma yarattı
İsveç polisi, 'Ateş etme' programı kapsamında ülkede çete üyesi olan kişilerle, yasa dışı faaliyetlerine son vermeleri ve bu kişilere suça karışmaları durumunda başlarına neler geleceğine dair bilgilendirmede bulunmak amacıyla pizza servisi de yapılan toplantılar düzenlemeye başladı. Birçokları tarafından 'çete üyeleri için pizza partisi' adı verilen görüşmeler ülkede tartışmanın fitilini ateşledi.
Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki bir çocuğun kurşunlanarak öldürüldüğü İsveç'in Malmö kentinde polis; savcılar, çete liderleri ve suça kurban gidenlerin aileleri ile toplantılar düzenlemeye başladı.
İsveçli yayın kurulu Expressen'de yer alan habere göre Malmö polisinin düzenlediği toplantılar, yasa dışı faaliyetlere son vermeleri için suçlulara uyarılarda bulunma ve bu uyarıları başka suçlulara da iletilmesini sağlama amacı taşıyor.
Toplantılara ilişkin açıklamalarda bulunan Başsavcı Ola Sjöstrand, görüşmeler sırasında suçlulara, soruşturma süreci hakkında bilgi verdiklerini söyledi.
Suçlularla yapılan toplantıların ardından katılımcılara pizza servis edildiği bilgisi paylaşıldı.
Suçlulara pizza servisinin de yapıldığı toplantıları büyük bir başarı olarak niteleyen Malmö Polis Şefi Stefan Sentéus, suçluların görüşmede konuşulan konuları dikkate almaları gerektiğini aktardı.
'Ateş etme' programı çerçevesinde bugüne kadar toplamda 3 görüşmenin yapıldığı bildirildi.
Malmö polisinin pizza servis edilen toplantıları, ülkede tartışma yarattı.
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan İsveçli gazeteci Katerina Janouch, "Bizi taciz ediyor ve hırsızlık yapıyorlar ve biz vergi mükellefleri olarak pizza yesinler diye para mı ödüyoruz? Bu alçaklar bizim paramızla parti mi yapıyor? Malmö'nün gerçekten bu kadar parası var mı? Bizi kandırıyor musunuz?" dedi.
Så först misshandlar och rånar de oss och sen ska vi skattebetalare stå för deras jävla PIZZA? De här asen ska smörja kråset på VÅR bekostnad? Har Malmö så mycket pengar verkligen? Driver ni med oss, Malmöpolisen? #svpol #migpol #onlyinswedenhttps://t.co/kt4csXUeOb— Katerina Janouch🐲🇸🇪✡️🇮🇱🇨🇿🐸 (@katjanouch) November 13, 2019
Bir sosyal medya kullanıcısı da, "Çocukça, aptalca, saçma ve bencilce." yorumunda bulundu.
Barnsligt, dumt, tafatt och okunnigt. De kriminella lovade förstås att vara snälla, suck.— Claes Blomqvist (@ClaesbClaes) November 13, 2019
İsveç'in en büyük üçüncü kenti olan 330 bin nüfuslu Malmö'de geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki bir çocuk, bar ve restoranların bulunduğu bir bölgede kurşunların hedefi olmuştu. Polis, 15 yaşındaki çocuğun kentteki çete savaşlarına kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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