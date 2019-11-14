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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
14.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

İsveç'te polisin çete üyeleri için düzenlediği 'pizza partileri' tartışma yarattı

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İsveç'te polisin çete üyeleri için düzenlediği 'pizza partileri' tartışma yarattı

İsveç polisi, 'Ateş etme' programı kapsamında ülkede çete üyesi olan kişilerle, yasa dışı faaliyetlerine son vermeleri ve bu kişilere suça karışmaları durumunda başlarına neler geleceğine dair bilgilendirmede bulunmak amacıyla pizza servisi de yapılan toplantılar düzenlemeye başladı. Birçokları tarafından 'çete üyeleri için pizza partisi' adı verilen görüşmeler ülkede tartışmanın fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki bir çocuğun kurşunlanarak öldürüldüğü İsveç'in Malmö kentinde polis; savcılar, çete liderleri ve suça kurban gidenlerin aileleri ile toplantılar düzenlemeye başladı.

İsveçli yayın kurulu Expressen'de yer alan habere göre Malmö polisinin düzenlediği toplantılar, yasa dışı faaliyetlere son vermeleri için suçlulara uyarılarda bulunma ve bu uyarıları başka suçlulara da iletilmesini sağlama amacı taşıyor.

Toplantılara ilişkin açıklamalarda bulunan Başsavcı Ola Sjöstrand, görüşmeler sırasında suçlulara, soruşturma süreci hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Suçlularla yapılan toplantıların ardından katılımcılara pizza servis edildiği bilgisi paylaşıldı.

Suçlulara pizza servisinin de yapıldığı toplantıları büyük bir başarı olarak niteleyen Malmö Polis Şefi Stefan Sentéus, suçluların görüşmede konuşulan konuları dikkate almaları gerektiğini aktardı.

'Ateş etme' programı çerçevesinde bugüne kadar toplamda 3 görüşmenin yapıldığı bildirildi.

Malmö polisinin pizza servis edilen toplantıları, ülkede tartışma yarattı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan İsveçli gazeteci Katerina Janouch, "Bizi taciz ediyor ve hırsızlık yapıyorlar ve biz vergi mükellefleri olarak pizza yesinler diye para mı ödüyoruz? Bu alçaklar bizim paramızla parti mi yapıyor? Malmö'nün gerçekten bu kadar parası var mı? Bizi kandırıyor musunuz?" dedi.


Bir sosyal medya kullanıcısı da, "Çocukça, aptalca, saçma ve bencilce." yorumunda bulundu.


İsveç'in en büyük üçüncü kenti olan 330 bin nüfuslu Malmö'de geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki bir çocuk, bar ve restoranların bulunduğu bir bölgede kurşunların hedefi olmuştu. Polis, 15 yaşındaki çocuğun kentteki çete savaşlarına kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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