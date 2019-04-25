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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.04.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

İsveç'te kahraman ilan edilen Türk taksiciye ödül

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İsveç'te cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdiği için kahraman ilan edilen Türk taksici Ömer Temel ödüllendirildi.

Cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçliye havalimanında kredi kartını veren Temel, örnek davranışından dolayı çalıştığı Taxi Kurir şirketi tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninde, şirketin genel müdür yardımcısı Sadegh Banaie, Temel'e bir plaket ve 13 bin kron ( 8 bin 200 TL) değerinde hediye çeki takdim etti. Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ödülü Türk milleti adına aldım." dedi.

İsveçte kahraman ilan edilen Türk taksiciye ödül

Türkiye'nin gönüllü temsilciliğini yaptığına işaret eden Temel, “Burada Türkiye'nin bir temsilcisi olarak ülkemi en iyi şekilde tanıtmak istiyordum. Bu muradıma da kısmen ulaştım. Bundan sonra da ülkemi ve insanımı en iyi şekilde temsil etmek için çabalarıma devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Ömer ile çalışmaktan gurur duyduklarını belirten Banaie de "Ömer, insanlık ne gerektiriyorsa onu yapmıştır.” diye konuştu.

İsveçte kahraman ilan edilen Türk taksiciye ödül

Hastaneye, havalimanına, iş toplantısına yetişmek için stresli bir şekilde evden çıkan insanlara taksicilerin yardımcı olması gerektiğini söyleyen Banaie, “Stresli bir şekilde evden çıkan bir müşteri, cüzdanını, çantasını, parasını evde unutabilir. Taksicinin bu durumlara hazır olması ve müşterisine yardım etmesi gerekir. Ömer de bu şeklide insanlığını göstermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Temel, geçen hafta, yurt dışına çıkmak üzereyken cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını vermiş, ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten duyurmuştu.     

Temel, sosyal medyada kahraman ilan edilmişti.     

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