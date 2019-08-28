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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.08.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu

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İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu

İran asıllı Sol Parti Milletvekili Kakabaveh, İslam karşıtı politikaları nedeniyle partisinden ihraç edildi. Parti Genel Sekreteri Etzler, "İsveç'in kenar mahallerinde, İslami halifeliğin kurulduğunu iddia etti. Irkçıların, İslam hakkında yayımladığı yalan propaganda bir haberi, sosyal medya hesabında yayımladı. Ayrıca okullarda, dini sembollerin yasaklanmasını istiyor. Bu parti politikamızla çelişiyor, partimize büyük zarar veriyor" dedi.

İsveç'te İslam karşıtlığıyla bilinen Sol Parti Milletvekili İran asıllı Amineh Kakabaveh'in partisinden ihraç edildiği bildirildİsveç Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, düzenlediği basın toplantısında, Kakabaveh'in İslam karşıtı söylemlerinin parti politikalarına büyük zarar verdiğini belirterek, partiyle ilişkisinin kesilmesine karar verdiklerini söyledi.

Kakabaveh'in İslam hakkında doğru olmayan birçok şey iddia ettiğini dile getiren Etzler, "İsveç'in kenar mahallerinde, İslami halifeliğin kurulduğunu iddia etti. Irkçıların, İslam hakkında yayımladığı yalan propaganda bir haberi, sosyal medya hesabında yayımladı. Ayrıca okullarda, dini sembollerin yasaklanmasını istiyor. Bu bizim parti politikamızla çelişiyor, partimize büyük zarar veriyor." dedi.

Kakabaveh, 2016'da ırkçı sahte video yayımlamıştı

Öte yandan Kakabaveh'in sık sık parlamentoya, terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılması için öneri verdiği biliniyor.

Kakabaveh, ilk olarak 2016'da İslam ve Somalililer hakkında hazırlanmış ırkçı sahte bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

Videoyla ilgili haberlerde, görüntülerin, 2014'te Norveçli ırkçı bir grubun video paylaşım sitesinden yüklendiği belirtilmişti.

Somali'de dini bir sohbet sırasında çekildiği iddia edilen görüntülerin, İsveç devlet televizyonu SVT'nin sahte logosu ve alt yazısıyla yayımlanarak, Müslüman Somalililerin tecavüzcü, hırsız gibi gösterildiği aktarılmıştı.

Bu sebeple bir defa partisinden uyarı alan Kakabaveh, kurallar kapsamında bir ay milletvekilliği ve parti üyeliğinden uzaklaştırılmıştı fakat Kakabaveh, İslam karşıtı söylemlerine devam etmişti.

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