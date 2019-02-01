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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

İsveç'te hamile siyahi kadına metro görevlilerinden şiddet

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İsveç'te hamile siyahi kadına metro görevlilerinden şiddet

İsveç'in başkenti Stockholm'de metro istasyonunda İsveç vatandaşı hamile siyahi kadının, güvenlik görevlileri tarafından şiddet uygulanarak gözaltına alınması ülkede tepkiye neden oldu.

Gazeteci aktivist Lovette Jallow, sosyal medya hesabından, Hötorget metro istasyonunda hamile siyahi kadının, metro görevlileri tarafından şiddete uğradığını gösteren video paylaştı.

Görüntüde, hamile olduğu anlaşılan siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının yanında güvenlik görevlileri tarafından şiddete uğruyor ve karnını tutarak "Görmüyor musunuz? Hamileyim, beni rahat bırakın." diyerek bağırıyor.

Bunun üzerine görevli "Güvenlik görevlilerine direnme." diyerek yanıt veriyor. Olaya tanık olanlar ise "Kadın hamile görmüyor musunuz." diyerek görevlilere tepki gösteriyor. Yerde karnını tutarak ağlayan kadına, görevlilerin müdahalesinin sürdüğü görülüyor.

Kadının bileti olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilse de metrodaki güvenlik görevlilerinin bilet kontrolü yapma yetkisi olmadığı, yalnızca yolculara rahatsızlık verenlere müdahale edebileceği biliniyor.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, başka bir aktiviste ulaşan kadın ise bilet aldığını ancak düşürdüğünü ve bunu söylediği esnada şiddete uğradığını söyledi.

"OLAY IRKÇILIK"

Jallow ise paylaştığı video ile yaptığı açıklamada olayı ırkçılık olarak değerlendirdi.

İsveçli hamile siyahi bir kadına başka bir saldırının daha yaşandığını ve bu tarz saldırılara karşı durmadıkça, hesabını sormadıkça artacağını belirten Jallow, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik görevlilerinin bu aşırı tepkisel tavrı sona ermeli. Onlara karşı oldukça sert ve sesli şekilde konuşan beyaz bir kadına son derece kibar karşılık verdikleri için bu olayın tamamen ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Tam manasıyla ne olduğunu söylemem mümkün değil çünkü sorularımı yanıtlamayı reddettiler ama şiddet kullandıkları oldukça açık."

Video 2 binden fazla kez paylaşılırken altına da 2 bin 500'den fazla yorum yapıldı.

Öte yandan Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.

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