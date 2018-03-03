Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İsveç’te geçen yıl 12 sığınmacı çocuk intihar etti

    İsveç’te geçen yıl 12 sığınmacı çocuk intihar etti

    AA
    03.03.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

    İsveç’in başkenti Stockholm’daki Karolinska Enstitüsünün açıkladığı rapora göre, ülkede geçen yıl 12 refakatsiz sığınmacı çocuk intihar etti.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • İsveç’te geçen yıl 12 sığınmacı çocuk intihar etti
    • İsveç’te geçen yıl 12 sığınmacı çocuk intihar etti
    • İsveç’te geçen yıl 12 sığınmacı çocuk intihar etti
    • İsveç’te geçen yıl 12 sığınmacı çocuk intihar etti

    RAPORDA, söz konusu çocukların büyük çoğunluğunun Afgan olduğu ve iltica talebelerinin reddedilmesinin intiharı tetiklediği belirtildi. Raporu hazırlayan araştırmacılardan Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ellenor Mittendorfer Rutz, intihar eden çocukların geçmişlerinde büyük travmalar geçirdiklerini ve göç esnasında da işkence ve şiddete maruz kaldıklarını ifade etti.
    Çocuk ve Genç Psikiyatri Merkezinden (PUP) yapılan açılmada ise intihar eden sığınmacı çocuk sayısının gerçeği tam olarak yansıtmadığını ve durumun daha vahim olduğu kaydedildi.Göçmenler Ofisinin verilerine göre, 2015 yılında İsveç’e 35 bin 360 refakatsiz çocuk sığınmacı girerken bu sayı, 2016 yılında 2 bin 199, 2017 yılında bin 334’e geriledi.

    Etiketler: İsveç , sığınmacı çocuk , intihar , avrupadan haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri