İsveç'te çocuklar arasında antidepresan kullanımı rekor seviyeye çıktı
İskandinav ülkesinde 2000'lerin başından bu yana antidepresan kullanımı iki katına çıktı. Rahatsız edici olan ise, ilaç kullanımının çocuklar ve gençler arasında yüksek olması...
İsveç'te çocuklarda psikolojik sorunlar gün geçtikçe artıyor...
Son gelen raporlara göre bir milyona yakın İsveçli hiç olmadığı kadar antidepresan ilaçları kullanıyor.
İlaç kullanımı ülkenin nüfusunun tamamının 10'da birine ulaşırken bu rakam 2000'lerin başından bu yana iki kat artmış durumda. Artışın çocuklar ve gençler arasında daha da yüksek olduğu kaydedildi.
Ülkede, 10-14 yaş arası çocuklar arasındaki antidepresan kullanımının son on yılda üç katına çıktığı bildirildi.
Öte yandan 10 kullanıcıdan 6'sının kadın olduğu ve kadınların erkeklerden daha fazla antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi. İlaç tüketiminde öne çıkan bir diğer grup ise yaşlılar oldu.
Araştırmacı ve psikiyatrist Mikael Tiger artan ilaç tüketimi nedeninin insanların artık depresyon için yardım aramaya daha istekli olmasıyla ilintili olduğunu söyledi.
Tiger ayrıca, "Reçeteli satılan ilaçların ucuzlamasının sebeplerinden bir diğeri ise antidepresan patentlerinin zaman aşımına uğraması" dedi.
Depresyon ve anksiyete sendromu, antidepresan ilaçları almak için en yaygın nedenlerden biri... Ancak ilaçlar ayrıca sinir sebebiyle ağrı ve yeme bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılıyor.
İsveç, ülkede her yıl 720 milyon İsveç Kronu (75 milyon dolar) civarında satılan depresyon karşıtı ilaçlarla İskandinav ülkeleri İzlanda ve Danimarka'nın arasında ilk sırada yerini alıyor.
Geçtiğimiz yıllarda İsveç'te 14 bin çocuğun psikolojik nedenlerle antidepresan hapı kullandığı açıklanmıştı. Bu rakamın 2007 yılına göre üç misli arttığı belirtilmişti.
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