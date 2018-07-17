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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
17.07.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

İsveç'te büyük şok! Aynı günde 80 yangın...

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İsveç'te büyük şok! Aynı günde 80 yangın...

İsveç'te aşırı sıcaklarla birlikte son günlerde artan orman yangınları endişe verici boyuta ulaştı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, son 24 saatte ülkenin 80 yerinde oman yangını çıktı.

İsveç'in üç bölgesinde acil durum ilan edildiğini söyleyen Sivil Koruma Dairesi Basın Sözcüsü Erika Espino, “Şu anda İsveç'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları endişe verici boyutta, ülkenin 80 bölgesinde orman yangını ile mücadele ediliyor. Gevla, Dalarna ve Jemland bölgelerinde acil durum ilan edildi.” açıklamasında bulundu.

Ormanlık alanlarda başlayan yangınların yerleşim yerlerine doğru büyümemesi için havadan ve karadan söndürme faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Espino, bir seferde 6 bin litre su taşıma kapasitesine sahip uçakları olan İtalya'dan yardım talebinde bulunduklarını belirtti.

Jemland bölgesinde birçok yerleşim alanı boşaltılırken, buraya bağlı Olindal, Herjasjön ve Herjedalen ilçelerinde de halkın tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.
Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede son 66 yılın en sıcak yazı yaşanıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıkarken, nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış alamayan hububatın yüzde 60'nın biçilmeyecek durumda olduğu bildirildi.

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