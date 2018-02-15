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    İsveç’te 8 bin yıllık kafatasları bulundu

    AA
    15.02.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    İsveç’te arkeologların, taş devrine ışık tutacak 8 bin yıllık kafataslarının yer aldığı bir mezar bulduğu bildirildi.

    STOCKHOLM Üniversitesinden yapılan açıklamada, İsveç’in Östergötland bölgesinde bulunan Motala kentindeki bir kazı sırasında bulunan kafataslarının, taş devrindeki hayat hakkında önemli bulgulara işaret ettiği belirtildi. Üniversite bünyesinde çalışma yürüten arkeolog Anna Kjellström, gölün içine yapılmış 8 bin yıllık mezarda 10 yetişkin ile bir bebeğin iskeletinin bulunduğu ve bunlardan ikisinin başına kazık geçirilmiş olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

    Bu insanların saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten Kjellström, şunları söyledi: “İki kafatasına geçirilmiş 47 santimetrelik tahta kazık bulunuyordu. Kazıklardan biri kırılmış diğeri sağlamdı. Bu insanlar belki savaşçıydı, belki avcı, belki de köleydi. Başka bir grubun saldırısına uğramış olabilirler. Mezar, büyük taşları ahşap direklerle sıkıca gölün tabanına yerleştirip, yaklaşık 12 metreye 14 metre ebatlarında düz bir yapı oluşturmuş. Neden suyun altına böyle bir mezar yapılmış bilemiyoruz. Mezar suyun altında olduğu için de kalıntılar günümüze kadar korunmuş.”

    Etiketler: İsveç’te 8 bin yıllık kafatası , Avrupa'dan haberler , Stockholm Üniversitesi
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