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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
27.03.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

İsveç'in en büyük bankalarından Swedbank'a polis baskını

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İsveç'in en büyük bankalarından Swedbank'a polis baskını

İsveç mali polisi, ülkenin en büyük bankalarından Swedbank'a "kara para" aklama iddiasıyla baskın düzenledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre İsveç Mali Denetleme Kurulu Sözcüsü Niklas Ahlgren, yaptığı açıklamada, mali polisin  kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Stockholm'un Sundbyberg'deki merkez binasında  arama yaptığını belirtti.     

Swedbank'tan yapılan açıklamada ise  mali polisin baskını doğrulanırken, binadaki arama yapan polislere her türlü kolaylığın sağlandığı kaydedildi. Olayın duyulmasının ardından Swedbank'ın borsadaki hisseleri düştü.    

İsveçin en büyük bankalarından Swedbanka polis baskını

SVT'nin geçen ay ortaya çıkardığı olayda,   2007-2015 yıllarında Swedbank ile Danimarka bankası Danske Bank'ın Baltık devletlerindeki şubeleri üzerinden  4,3 milyar dolar değerindeki kara parayı akladığı iddia edilmişti.       

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