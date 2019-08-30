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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü
30.08.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

İsveç Suriyeliler için otomatik iltica uygulamasını sonlandırıyor

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İsveç Suriyeliler için otomatik iltica uygulamasını sonlandırıyor

İsveç, Suriyeli sığınmacılara otomatik iltica hakkı tanıyan göç yasasında yeni düzenlemeler yaptı. İsveç Göç Ajansı yasadaki yeni düzenlemeleri, iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'nin her bölgesinin aynı oranda tehlikeli olmadığını söyleyerek savundu.

İsveç Göç Ajansı'nda yapılan açıklamada Suriye'deki iç savaşın yoğunluğunun azalması sebebiyle İsveç'in Suriyeli yeni sığınmacılara otomatik olarak iltica hakkı tanımayacağı belirtildi.

Göç yasasında yapılan değişiklikle beraber İsveç'e iltica başvurusunda bulunacak olan Suriyeli sığınmacılara, Suriye'nin hangi bölgesinde geldikleri sorulacak.

Suriye'nin Halep, Rakka, İdlib, Humus, Hama ve Deyrizor kentlerinden gelen Suriyeli sığınmacılar, otomatik iltica uygulamasından yararlanmaya devam edecek.

Suriye'de rejimin kontrolünde olan başkent Şam, Latakya ve Tartus gibi güney kentlerden ve terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kuzeydoğu bölgelerinden gelecek olan Suriyeli sığınmacılar otomatik iltica uygulamasından faydalanamayacak.

İsveç Göç Ajansı'nın Hukuk İşleri Dairesi Yöneticisi Fredrik Beijer, bundan böyle İsveç'e iltica başvurusunda bulunacak olanların bireysel sebeplerinin daha önemli olacağını söyledi.

Göç politikaları sebebiyle İsveç, Avrupa'nın sığınmacı dostu ülkelerinden biri olarak tanınıyor. İsveç, Avrupa Birliği'nde kişi başına en çok göçmen kabul eden ülke olarak biliniyor. Ülkede 2011 yılından bu yana 115 bin Suriyeli sığınmacıya iltica hakkı tanındı.

İsveç'te suç oranlarının, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göçmenlerin sayısı ile paralellik gösterdiğine yönelik tartışmalar da sürüyor.

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