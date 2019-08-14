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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
14.08.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

İsveç mahkemesi rapçi ASAP Rocky'yi saldırıdan suçlu buldu

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İsveç mahkemesi rapçi ASAP Rocky'yi saldırıdan suçlu buldu

İsveç'te bir mahkeme, ABD'li rapçi ASAP Rocky'yi ve iki arkadaşını, bir müzik festivalinde karıştığı kavgada saldırıdan suçlu buldu ancak müzisyenin cezasının ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, erteleme kararına gerekçe olarak, "saldırının hapis cezası gerektirmeyecek bir nitelik taşımasını" gösterdi.

30 yaşındaki ASAP Rocky, saldırdığı 19 yaşındaki mülteciye tazminat ödeyecek.

Savcılar ise rapçinin 6 ay hapsini istemişti.

Asıl adı Rakim Athelaston Mayers olan ASAP Rocky, 30 Haziran'da Stockholm'deki müzik festivali Smash'te karıştığı bir kavga dolayısıyla 3 Temmuz'da gözaltına alınmış, 2 Ağustos'ta ise serbest bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, gözaltında bulunduğu süre içinde İsveç'e ASAP Rocky'nin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Trump, "Biz İsveç için o kadar şey yapıyoruz ama tersinin doğru olmadığını görüyoruz" demişti.

Trump'ın bu çıkışı İsveç'te tepki çekmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkesinde kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu söylemişti.

Ülkenin eski başbakanı ve dışişleri bakanı Carl Bildt ise "Hukukun üstünlüğü ilkesi herkese eşit bir şekilde bağımsız yargı tarafından uygulanır. ABD'de bu böyledir ve bu kesinlikle İsveç'te de öyle. Siyasi müdahale ise sınırların dışında kalır. Açık mı?" diye tweet atmıştı.

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