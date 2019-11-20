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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.11.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

İsveç Kiliseler Birliğinden Filistin'de iki devletli çözüm çağrısı

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İsveç Kiliseler Birliğinden Filistin'de iki devletli çözüm çağrısı

İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan), ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri açıklamasına ilişkin, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini iki devletli çözüm sürecine dönülmesi için harekete geçmeye çağırdı.

ABD'nin İsrail yerleşimlerine yönelik kararına İsviçre Kiliseler Birliğinden tepki geldi.
İsveç Protestan Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen ve yardımcıları Wanja Lundby ile Daniel Tisell'in kaleme aldığı ve kurumun sayfasında yayımlanan açıklamada, “ABD'nin İsrail'in yasa dışı yerleşimini tanıması nedeniyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve AB ülkelerini başlangıç noktası olan iki devletli çözüm sürecine geri dönülmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararın hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in BMGK'nin “İsrail'i 'uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmaya' çağıran kararına uymadığı, bunun "çözüm ve barış sürecine zarar verdiği" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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