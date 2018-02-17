Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İsveç, FETÖ bağlantılı 168 kişinin iltica talebini reddetti

    İsveç, FETÖ bağlantılı 168 kişinin iltica talebini reddetti

    AA
    17.02.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, iltica başvurusunda bulunan FETÖ bağlantılı 183 kişiden 168'ine ret yanıtı verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.

    İsveç devlet radyosu SR'nin, İsveç Göçmen Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı 183 kişinin iltica başvurularının karara bağlandığı bildirildi. Haberde, bu kişilerden 168'ine ret yanıtı verildiği, 15'inin talebinin kabul edildiği belirtildi.

    Daha önce FETÖ'ye ait bir okulda müdürlük yapan ve örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçarak İsveç'e sığınan Ömer Türk ise SR'ye yaptığı açıklamada, iltica başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, kendisi için güvenli olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.

    Öte yandan, Göçmen Dairesi Yardımcı Hukuk Şefi Carl Bexelius da konuyla ilgili açıklamasında, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Etiketler: isveç , FETÖ , iltica
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri