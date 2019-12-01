İstifa yeterli olmadı
Irak Başbakanı’nın istifası, köklü reformlar talep eden halkın beklentilerini karşılamadı. Bağdat ve güneydeki Şii vilayetlerinde eylemler sürdü, Sünni vilayetleri de ölenleri anmak için sokağa indi.
IRAK’ta Başbakan Adil Abdülmehdi’nin önceki gün istifa kararını açıklamasının ardından gösteriler durmadı. Başkent Bağdat’ta ve ülkenin güney vilayetlerinde istifanın ardından köklü reform çabalarının başlaması için protestolar yapıldı. Bağdat ve güneyde düzenlenen eylemlerde 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Abdülmehdi’nin istifasının yürürlüğe girmesi için Irak meclisi tarafından onaylanması gerekiyor. Abdülmehdi’nin istifa kararının ardından ardından Sünnilerin yoğunlukta yaşadığı eyaletlerde halk ilk kez yoğun bir şekilde sokağa indi. Enbar, Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetleri sakinleri, başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde 1 Ekim’den bu yana gösteriler düzenleyip güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan protestoculara destek vermek için sokaklara çıktı. Ülkenin doğusundaki Diyala ve Musul’da sokağa çıkan vatandaşlar da hayatını kaybeden göstericiler lehine slogan atıp göstericilerin ölümünde parmağı olanların yargı önüne çıkarılması talebinde bulundu. Irak’ın Musenna vilayetinde, hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için 2 günlük yas ilan edildi.
HAŞDİ ŞABİ’DEN AÇIKLAMA
Irak’ta İran’a yakınlığıyla bilinen ve gösterilerde yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Haşdi Şabi milis gücü, hükümet karşıtı gösterilerin bastırılması çabalarına yer almadıklarını duyurdu. Haşdi Şabi’nin açıklamasında, milis güçlerinin şu ana kadar meydanlardaki göstericilerin korunması için hazırlanan eylem planlarında yer almadığı gibi, gösterilerin bastırılmasına dönük şiddet olaylarına da karışmadığı kaydedildi.
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