İstifa yeterli olmadı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Irak Başbakanı’nın istifası, köklü reformlar talep eden halkın beklentilerini karşılamadı. Bağdat ve güneydeki Şii vilayetlerinde eylemler sürdü, Sünni vilayetleri de ölenleri anmak için sokağa indi.

IRAK’ta Başbakan Adil Abdülmehdi’nin önceki gün istifa kararını açıklamasının ardından gösteriler durmadı. Başkent Bağdat’ta ve ülkenin güney vilayetlerinde istifanın ardından köklü reform çabalarının başlaması için protestolar yapıldı. Bağdat ve güneyde düzenlenen eylemlerde 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Abdülmehdi’nin istifasının yürürlüğe girmesi için Irak meclisi tarafından onaylanması gerekiyor. Abdülmehdi’nin istifa kararının ardından ardından Sünnilerin yoğunlukta yaşadığı eyaletlerde halk ilk kez yoğun bir şekilde sokağa indi. Enbar, Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetleri sakinleri, başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde 1 Ekim’den bu yana gösteriler düzenleyip güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan protestoculara destek vermek için sokaklara çıktı. Ülkenin doğusundaki Diyala ve Musul’da sokağa çıkan vatandaşlar da hayatını kaybeden göstericiler lehine slogan atıp göstericilerin ölümünde parmağı olanların yargı önüne çıkarılması talebinde bulundu. Irak’ın Musenna vilayetinde, hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için 2 günlük yas ilan edildi.

HAŞDİ ŞABİ’DEN AÇIKLAMA

Irak’ta İran’a yakınlığıyla bilinen ve gösterilerde yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Haşdi Şabi milis gücü, hükümet karşıtı gösterilerin bastırılması çabalarına yer almadıklarını duyurdu. Haşdi Şabi’nin açıklamasında, milis güçlerinin şu ana kadar meydanlardaki göstericilerin korunması için hazırlanan eylem planlarında yer almadığı gibi, gösterilerin bastırılmasına dönük şiddet olaylarına da karışmadığı kaydedildi.

 

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