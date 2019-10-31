‘İstifa etmezse Irak, Suriye gibi olur’
IRAK’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa etmemesi halinde akan kanın durmayacağını söyledi.
Hükümete desteğini çekerek eylemcilerle birlikte hareket etme kararı alan Sadr, Abdulmehdi’ye hitaben, “İstifa etmezsen akan kan durmaz, istifa etmemen Irak’ı Yemen ve Suriye’ye çevirir. Bundan sonra hiçbir şekilde sizinle koalisyonlarda yer almayacağım” dedi. Sadr ülkede İran etkisine karşı çıkan isimlerden.
ABD ELÇİLİĞİNE SALDIRI
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.
Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim başından bu yana 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu arada dün korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendi. Olayda bir Iraklı asker öldü, 3 Iraklı asker de yaralandı. Elçiliğe atılan ikinci roket ise patlamadı.
HAMANEY’DEN ÇAĞRI
Irak ve Lübnan’da süren eylemler Tahran yönetimini rahatsız ediyor. İran’ın Ortadoğu politikalarını belirleyen isimlerden olan Devrim Muhafızı Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’a gittiğine dair haberler çıkarken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den de uyarı geldi. Iraklı ve Lübnanlıları, taleplerini hukuk çerçevesinde ifade etmeye çağıran Hamaney, ABD’nin bu ülkeleri karıştırmak istediğini öne sürdü.
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