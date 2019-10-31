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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İstifa etmezse Irak, Suriye gibi olur’

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‘İstifa etmezse Irak, Suriye gibi olur’

IRAK’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa etmemesi halinde akan kanın durmayacağını söyledi.

Hükümete desteğini çekerek eylemcilerle birlikte hareket etme kararı alan Sadr, Abdulmehdi’ye hitaben, “İstifa etmezsen akan kan durmaz, istifa etmemen Irak’ı Yemen ve Suriye’ye çevirir. Bundan sonra hiçbir şekilde sizinle koalisyonlarda yer almayacağım” dedi. Sadr ülkede İran etkisine karşı çıkan isimlerden.

ABD ELÇİLİĞİNE SALDIRI

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim başından bu yana 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu arada dün korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendi. Olayda bir Iraklı asker öldü, 3 Iraklı asker de yaralandı. Elçiliğe atılan ikinci roket ise patlamadı.

‘İstifa etmezse Irak, Suriye gibi olur’

HAMANEY’DEN ÇAĞRI

Irak ve Lübnan’da süren eylemler Tahran yönetimini rahatsız ediyor. İran’ın Ortadoğu politikalarını belirleyen isimlerden olan Devrim Muhafızı Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’a gittiğine dair haberler çıkarken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den de uyarı geldi. Iraklı ve Lübnanlıları, taleplerini hukuk çerçevesinde ifade etmeye çağıran Hamaney, ABD’nin bu ülkeleri karıştırmak istediğini öne sürdü.

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