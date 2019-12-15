İster yat ister denizaltı

İtalyan mimar Elena Nappi’nin tasarladığı denizaltı özelliğine de sahip süper yat projesi büyük ilgi çekiyor. Nappi, lüks denizaltıların geleceğin trendi olabileceğini belirterek yat-denizaltıların insanlara özellikle iş dünyası toplantıları için suyun altında aradığı mahremiyeti de sağlayabileceğini savundu. Henüz proje aşamasında olan yatın, 10 gün boyunca 300 metre derinlikte kalabilecek şekilde tasarlandığını söyleyen Nappi, ‘Carapace’ adını verdiği hibrit deniz aracının gerçek olması için epey zaman olduğunu belirtti. 8 çift katlı otobüs uzunluğuna eşit olan Carapace’in fiyatı hakkında ise henüz bir öngörü yok ancak satın alacak kişinin ‘birkaç yüz milyon dolarının’ olması gerekiyor.