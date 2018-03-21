İşte ‘yaşanılası o şehir’
Avusturya’nın başkenti Viyana, dünya çapındaki 231 şehir arasından 9. kez ‘en yaşanılası şehir’ seçildi.
Son 20 yıldır yapılan ve kentlerin sosyoekonomik şartları, sağlık, eğitim, barınma ve çevre koşulları dikkate alınarak hazırlanan ‘Mercer Yaşam Kalitesi’ anketinde ilk 20’ye Türkiye’den hiçbir şehir giremedi.
Viyana’yı sırasıyla İsviçre’nin Zürih, Yeni Zelanda’nın Auckland, Almanya’nın Münih ve Kanada’nın Vancouver kentleri takip etti.
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