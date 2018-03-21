İşte Uruguay'daki meçhul Osman!

Hürriyet'e konuşan Osman K., Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a geldiğinde ülkede bir çiftlik kurmak istediğini ve kendisinden Uruguay'daki işlemlerde aracılık etmesini talep ettiğini iddia etti.

Osman K.’nın iddiasına göre, Mehmet Aydın Uruguay’da aldığı mâlikane, Ferrari ve yatı kendi üzerine aldırdı. Aydın’ın Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söylediğini anlatan Osman K., Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de ’10 numara’ işleyen bir sistem gördüğünü söyledi.

"30 BİN LİRA ALDIM İDDİASI"

Osman K.’nın açıklamasına göre, Mehmet Aydın 17 Mayıs tarihinde ilk kez Uruguay’a gitti. İddiasına göre, Osman K. İle Facebook üzerinde iletişime geçen Aydın, yabancı dil bilmediğini söyleyerek kendisi adına bazı işleri halletmesini talep etti. Osman K., Aralık ayına kadar süren iş ilişkisi içinde Mehmet Aydın’dan kendisine 30 bin dolar para geldiğini aktardı. Osman K., Mehmet Aydın adına yaptıklarının çevirmenlik de içerdiğini savundu.

Osman K.'nın Facebook hesabında paylaştığı fotoğraf...

RAHATÇA SİGARA İÇMEK İÇİN TÜRKİYE’YE ÖZEL UÇAK TUTMUŞ

Mehmet Aydın’ın Uruguay’a ilk gittiği 17 Mayıs tarihinde, yanında eşi Sıla Aydın’ın da bulunduğu öğrenildi. Osman K., Sıla Aydın'ın Türkiye’ye bir an önce dönmek için sürekli olarak Mehmet Aydın’a baskı yaptığını aktardı. Osman K., Sıla Aydın’ın Türkiye dönüşünce yaşanan olayı ise şöyle anlattı: “Sıla Aydın uçakta sigara içmek istediği için tarifeli uçakla gitmek istemedi. Bunun yerine özel jet kiraladılar. Özel jette ben de vardım” dedi.

"BEN EŞEKLİK ETTİM"

Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman K., kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etti. Aydın, “Uruguay’a geldikten sonra Mehmet Aydın’ı Gemlik’teki tanıdıklarıma sordurdum, hiçbirinden olumsuz bir yanıt almadım”

Mehmet Aydın’ın Uruguay’da sözünü ettiği çiftliği kurmayacağını anladığını söyleyen Osman K., Aralık ayı itibariyle Aydın ile yüz yüze görüşmeyi kestiğini ancak bu tarihten sonra birkaç kez telefonla görüştüğünü söyledi.

LÜKS JETTE FOTOĞRAFLAR

Uruguay'da ise Osman K.'nın Mehmet Aydın'la tanıştıktan sonra zenginleştiği belirtiliyor. Osman K.'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ise özel bir jette olduğu görülüyor.

ÖZEL KORUNAKLI VİLLA SATIN ALDI...

Hürriyet'in bugün yayınladığı haberdeki bazı detaylar şöyle;

Türkiye'nin hakkında Uruguay'a iade talebinde bulunduğu Mehmet Aydın'ın Aralık ayına kadar zengin turistlerin kaldığı bir apart otelde ikamet ettiği aktarıldı.

Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a geldiğinde, başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne aldığı ortaya çıktı.

ALDIĞI YATI 9 BİN DOLARA KİRAYA VERDİ

Uruguaylı bir kaynağın Hürriyet'e verdiği bilgiye göre, Mehmet Aydın'ın 640 bin dolar vererek aldığı Ferrari'nin ardından Aydın ile temasa geçen Uruguaylı Autolider şirketinden Carlo Bustin isimli kişi Aydın'a lüks bir malikane ve yat satmayı teklif etti.

Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'da kaldığı zamanlarda Osman K.'nın üzerine satın aldığı iddia edilen Ferrari'yi kullandı. Komşularının aktardığına göre, Aydın kendisine Ferrari hakkında soru soran komşularına, 'Ferrari babamın hediyesi' cevabını verdi.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da bir süre ikâmet ettiği evin komşuları ise Mehmet Aydın'ı fotoğraflarından tanıyarak Aydın'ın Aralık ayına kadar lüks apart otelde yaşadığını aktardı.

TÜRKİYE'YE EN SON ŞUBATTA GELDİ

Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye en son geçen Şubat ayı ortasında geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye'deki adresini Beykoz'a taşıyan Aydın o tarihten sonra Türkiye'de bir daha bulunamadı. Aydın'ın İstanbul'dan Uruguay'a gittiği sanılıyor. Aydın, 8 Haziran 2017’de Türkiye’nin Arjantin’in Buenos Aires elçiliğine giderek, İstanbul’da bulunan Avukat Mehmet Tuna’ya vekâletname vermişti.

TÜRKİYE İADE TALEBİNDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yaptığı açıklamadfa“Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” ifadesini kullanmıştı. Yüksek kâr payı vaadi ile 77 bin 843 kişiden 511.7 milyon TL toplayan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın, toplanan paranın 398.3 milyon lirasını üyelere dağıttı. Söz konusu paranın 113.4 milyon lirası ise Aydın’ın Kıbrıs’taki şirketi ile eşi ve yakınlarının hesaplarına aktarıldı.