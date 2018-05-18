İşte Putin'in yeni silahı! ‘Kamikaze’ denizaltısı…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Dünya
18.05.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

İşte Putin'in yeni silahı! ‘Kamikaze’ denizaltısı…

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İşte Putin'in yeni silahı! ‘Kamikaze’ denizaltısı…

Son dönemde Batı ile gerilen ilişkileri ile birlikte askeri harcamalarına da hız veren Rusya artan bütçenin de etkisiyle yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. Rusya'nın 'kamikaze denizaltısı'na ait görseller yayınlandı.

Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltıya ait görseller yayınlandı. Yeni nesil savaş makinesi 'kamikaze denizlatı' olarak da anılıyor. Zira insansız silahın geliştirilme amacı düşman limanlarına bu tarz saldırılar düzenlemek.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görselleri kamuoyu ile paylaşılan silah 2 megaton nükleer başlık taşıyabiliyor ve 70 knot jızla ilerliyor.

İşte Putinin yeni silahı ‘Kamikaze’ denizaltısı…

ÇİN’İN İLK YERLİ UÇAK GEMİSİ SEYİR TESTİNİ TAMAMLADI

Çin’in ilk yerli uçak gemisi Type-001A, ilk seyir testini tamamlayarak Dalien Limanı'na döndü. Üretimine 2012 yılında başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin ağırlığı 50 bin tonu, uzunluğu 315 metre. Geminin genişliği ise 75 metreyi buluyor.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalien Limanı'ndan 13 Mayıs’ta ayrılarak denize açılan Type-001A, iletişim, yakıt ve yangın güvenliği gibi temel sistemlerin test edilmesinin ardından tekrar limana döndü.

Üretici firma CSIC, ilk kez denize açılan yerli uçak gemisini 6 ay boyunca çeşitli testlere tabi tutacak. Geçen yıl nisan ayında törenle suya indirilen uçak gemisi 001A’nın 2020’de tamamen operasyonel şekilde ordunun envanterinde yerini alması bekleniyor.

İşte Putinin yeni silahı ‘Kamikaze’ denizaltısı…


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.05.2018)
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