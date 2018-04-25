İşte Putin’in ‘kıyamet makinesi’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
25.04.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

İşte Putin’in ‘kıyamet makinesi’

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İşte Putin’in ‘kıyamet makinesi’

“Putin’in kıyamet makinesi” olarak adlandırılan ve kıtalararası nükleer füzeye sahip Rus denizaltısının, ABD'nin sahil kentlerinde 100 metrenin üzerinde tsunami dalgaları yaratacağı belirtiliyor.

Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltı adeta bir ‘kıyamet makinesini’ andırıyor. 100 megaton savaş başlığı kapasitesine sahip denizaltı, sahil kentlerinde 100 metreyi aşkın tsunami dalgaları yaratacak güçte. Uzmanlar, 50 megatonluk bir nükleer savaş başlığının, 100 metre boyunda dalgalar yarattığını belirtiyor.

Business Insider’a konuşan fizikçi ve nükleer silah uzmanı Rex Richardson, insansız denizaltı Status-6’ya ait savaş başlığının sahil kentlerini yok edebileceğini kaydetti. Richardson, “20 ile 50 megaton gücünde iyi konumlandırılmış bir nükleer silah, bir sahil kentinde, 2011’de Japonya’da 16 bin kişinin ölümüne neden olan tsunaminin bir benzerini yaratabilir” diye konuştu. Richardson ayrıca, ABD kıyılarına bırakılacak bu tip bir sualtı nükleer bombanın yıkıcı etkileri olacağını, Los Angeles ve San Diego gibi kıyı kentlerinde radyoaktif yağmurlara yol açabileceğini belitti.

İşte Putin’in ‘kıyamet makinesi’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Moskova’da yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasında, insansız denizaltı 'Status-6'nın yapımını doğrulamıştı. 10 bin kilometre menzilli ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen Status-6, ABD’ye karşı nükleer saldırı yapabilecek kapasiteye sahip. 1 Mart’ta gerçekleştirdiği konuşmada Putin, yüksek hızlı insansız denizaltının kıtalararası menzile sahip olduğunu ve taşıdığı nükleer savaş başlığının uçak gemilerini ve sahil tesislerini hedef alabildiğini açıklamıştı. Söz konusu füzenin “yüksek hız ve manevra kabiliyetine” sahip olduğunu ve dünyadaki “hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini” belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının “yenilemez” olduğunu söylemişti.

İşte Putin’in ‘kıyamet makinesi’

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen ay yaptığı konuşmada, nükleer başlığa sahip insansız denizaltını anlatan bir video gösterilmişti. 

Status-6, Rusya Devlet Başkanı Putin’in birkaç ay içinde teste başlanacağını açıkladığı nükleer silahlardan sadece biri. Putin, Status-6’ya ek olarak, nükleer kapasiteye sahip bir kruz füzesi, yeni bir hipersonik füze ve kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini de açıklamıştı. Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Putin, yeni silahlarının NATO’nun füze savunma sistemini de devre dışı bırakacağını söylemişti.

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