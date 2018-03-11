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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerPutin'in övdüğü 'hançer' adındaki füze dünyaya tanıtıldı
Dünya Putin'in övdüğü 'hançer' adındaki füze dünyaya tanıtıldı
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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
11.03.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Putin'in övdüğü 'hançer' adındaki füze dünyaya tanıtıldı

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Putin'in övdüğü 'hançer' adındaki füze dünyaya tanıtıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart Federal Meclis konuşmasında övgüyle söz ettiği “Kinjal” (hançer) hiper hızda hareket edebilen füze ilk defa dünyaya gösterildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Kinjal” füzesinin önceki gün Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki bir hava üssünden kalkan MİG-31 avcı uçağından atıldığı duyuruldu.

Rusya’nın yeni seyir avcı füzesi hakkında kısıtlı bilgi veren bakanlık, "Kinjal füze kompleksinin havadan atılan modeli dün başarıyla denendi. 2 bin km menzilli hançer füzesi MİG-31 savaş uçağından ateşlenerek belirlenen hedefe tam isabet kaydetti" açıklamasını yaptı. Yeni füzenin denemesiyle ilgili bir de video çekimi basına dağıtıldı.

Putinin övdüğü hançer adındaki füze dünyaya tanıtıldı

Ancak Rusya’daki askeri uzmanlar Savunma Bakanlığını yayınladığı çekimi dikkatlice inceledikten sonra ilan edilenle pratikte gerçekleşenler arasında uyumsuzluk olduğuna dikkat çekiyor. Bir füzenin hiper hızlarda hareket etmesi için sesten en az 5 misli hızlı olması gerekiyor. 1 mach 1224 kilometreye eşit olduğuna göre 5 mach için havadaki cismin saatte 6120 kilometre hızla yol alması gerekiyor. Uzmanlar, Rusya’nın dünyaya gösterdiği yeni hançer füzesinin saatte ancak 3,5-4 bin km sürate ulaşabildiğini ifade etti. Füzenin şimdilik klasik 4 mach seviyelerinde kaldığı tahmin ediliyor.

Putin'in övdüğü 'hançer' adındaki füze dünyaya tanıtıldıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart Federal Meclis konuşmasında övgüyle söz ettiği “Kinjal” (hançer) hiper hızda hareket edebilen füze ilk defa dünyaya gösterildi.
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ABD VE ÇİN DE ÇALIŞIYOR

Rusya’daki askeri sanayi de dünyada hiper hızda füzenin üretiminde en büyük engelin hava faktörü olduğunu kabul ediyor. Hız saniyede 1,2 kilometreye yaklaştığında havayla aşırı sürtünme nedeniyle ısınma problemi baş gösteriyor. Günümüzde geleceğin gerçek hiper hızlı silahını üretebilmek için sadece Rusya değil, ABD ile Çin de havayla sürtünme engelini ortadan kaldıracak teknoloji üzerinde çalışıyor.

 

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