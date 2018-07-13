İşte Ötzi’nin son yemeği
Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri’nde buzulların içinde korunmuş halde bulunan buz adam Ötzi’nin ölmeden önce yediği son yemeğinde yüksek oranda yağ ve kalori tespit edildi.
İngiliz BBC’nin haberine göre, merkezi İtalya’da bulunan Mumya Çalışmaları Eurac Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, 5 bin 300 yıl önce yaşamış buz adam Ötzi’nin midesinde incelemelerde bulundu.
Uzmanlar Ötzi’nin son yediği yemekte dağkeçisi yağı, kırmızı geyik eti, tarih öncesi zamanda yetişen bir tür tahıl ve zehirli eğrelti otu tespit etti.
Araştırma bakır çağında yaşayan insanların beslenmesiyle ilgili önemli ipuçları verdi. Dr. Frank Maixner, “Buz adamın bulunduğu yüksekliği dikkate alırsak bu enerjiye ihtiyacı var. Diyeti, karbonhidratlar, proteinler ve yağdan oluşan iyi dengelenmiş bir karışımdan oluşuyor” dedi.
Modern diyette ortalama yağ oranı yüzde 10 kabul edilirken, “buz adam Ötzi”nin midesinde tespit edilen yağ oranı yüzde 50 seviyesinde.
Dr. Maixner, Ötzi’nin yediği keçi yağının yaşadığı bölgede onu dayanıklı kıldığını ancak tadının pek lezzetli olmadığını ifade ederek, “Bu tadın nasıl olduğunu hayal etmek çok zor. Özellikle o zamanlarda tuzun olmadığını göz önünde bulundurursak, bu et ve yağın saf yenmesi kolay olmamalı” dedi.
Buz adam Ötzi’nin, Avrupa Alpleri’nde yaşayan dağkeçisi etini pişirmeden taze veya kuru halde yediği tahmin ediyor.
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