İşte o polis
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cami saldırısında ölenlerin son yolculuğa uğurlandığı mezarlık önünde nöbet tutarken taktığı başörtüsüyle dikkat çeken kadın polisin kimliği belli oldu.
24 yaşında olan Michelle Evans, işletme ve muhasebe eğitimi aldıktan sonra iki yıl önce polis gücüne katılmış. Yeni Zelanda’da yayınlanan Whanganui Chronicle gazetesine konuşan Michelle Evans, büyüdüğü Whanganui kentinde hizmet etmek istediğini belirterek “Burada kariyer yapmak istiyorum. Whanganui’yu seviyorum. Güzel, küçük bir yer ve yaşamak istediğim yer burası” diye konuştu. Evans, altı ay önce yaptığı sosyal medya paylaşımında ise “Polis memurlarının yaşamak zorunda kaldığı duygusal, fiziksel ve mental zorluklar normal değil” ifadesini kullanmış. Evans, manzara resmi çizmeyi ve insanların düşünce biçimini anlamak için sağlık ve psikoloji yayınlarını okumayı seviyormuş.
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