İşte Kim’in gizemli treni

KIM Jong-un’un hafta başı büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirdiği tarihi Pekin ziyaretinin belki de en çok dikkat çeken detayı, Kim’i Pekin’e taşıyan trendi. Kuzey Kore lideri için özel olarak tasarlanan trenin içinden kareler, Kuzey Kore devlet televizyonu tarafından ilk kez yayınlandı. Kuzey Kore liderinin Çin’deki temasları öncesinde Çin heyetiyle trende yaptığı görüşmeler objektiflere yansıdı. Görüntülerde Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju Çinli yetkilileri ağırlarken görülüyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM

Kurşun geçirmez camlara sahip zırhlı tren, Pekin’de görüntülenirken, ‘trenle seyahat’ aslında Kuzey Kore’yi uzun yıllardır yöneten Kim hanedanlığında yeni bir gelişme değil. Hatta bunun, ülke liderlerinin gerçekleştirdiği nadir yurtdışı gezilerinin bir ‘geleneği’ olduğunu söylemek bile mümkün. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un babası ve selefi Kim Jong-il, Mayıs 2000’de dönemin Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin ile Pekin’deki görüşmesinde bu trenle seyahat etmişti. Ancak trenle seyahat eden liderler, baba ve oğul ‘Kim’ler ile de sınırlı değil. Kim Jong-un’un dedesi Kim Il-sung da yurtdışı seyahatlerini yüksek güvenlikli bir trenle gerçekleştiriyordu.



Trende 90 kompartıman bulunuyor. Güvenlik nedeniyle başkanın treninin önünden başka bir tren gidiyor.

Trenin özelliklerine dair bilgiler, büyük oranda istihbarat raporlarına dayanıyor. Haki yeşili trenin üzerinde sarı şeritler bulunuyor. Pencerelerden ise içerideki yolcuları görebilmek mümkün değil. Trenin kurşun geçirmez bir yapıya sahip olması onu daha da ağırlaştırdığından, güvenlik nedeniyle en fazla 60 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Fotoğraflara yansıyan görüntülerde, lüks döşemeler ve pembe koltuklar dikkat çekiyor.

ZENGİN MUTFAK

2011 yılında dönemin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-il’in davetlisi olarak Sibirya seyahatini takip eden Rus yetkili Konstantin Pulikovskiy, “İçeride Rus, Çin, Kore, Japon ve Fransız mutfaklarından yemek sipariş etmek mümkündü” ifadelerini kullanmıştı. Kim’in trende ıstakoz da dahil birçok yemek seçeneği talep ettiğini belirten Pulikovsky, trende geniş bir alkollü içecek seçeneği olduğunu da ifade etmişti.

10 YIL SONRA TARİHİ BULUŞMA





KUZEY Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in de görüşme tarihi 27 Nisan olarak duyuruldu. İki ülkenin liderleri en son 10 yıl önce, 2007’de Pyongyang’da bir araya gelmişti. Güney Koreli Yonhap ajansı, Kuzey ve Güney Koreli yetkililerden oluşan heyetlerin, dün sınır köyü Panmunjom’da bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kim ve Moon’un 27 Nisan’da Panmunjom’un güney tarafında ‘Barış Evinde’ (Peace House) yapılacak zirveye katılacağı belirtildi. Heyetlerin gelecek hafta çarşamba günü zirvenin güvenliği ve protokolünü ele almak üzere çalışma toplantısı yapılması konusunda mutabakata vardığı da kaydedildi. Kuzey Kore lideri Kim’in Moon ile görüşmesinin ardından mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.