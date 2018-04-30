İşte gerçek taraftar
‘Onurları korunsun’ diye tribünde maç seyretmeleri yasak olsa da İranlı 5 cesur kadın taraftar, erkek kılığında stadyuma girdi.
KADINLARIN futbol maçlarına gitmesinin yasak olduğu İran’da 5 kadın, erkek kılığında stadyuma girdi.
Destekledikleri Persepolis futbol takımının maçına giden 5 kadın, takma bıyık ve sakallarla kendilerini gizlerken, maçta çektikleri fotoğraf ve görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.
Bunun üzerine gözaltına alınan İranlı 5 kadın taraftar, kısa süre sonra serbest bırakıldı.
Takma sakal ve bıyıklarla tuttukları Persepolis takımı için tribünde yerlerini alan İranlı 5 kadın taraftar, bu uğurda kısa süre tutuklu kaldılar.
İran’da daha önce de maçlara erkek kılığında giren kadınlar olmuştu.
İran devleti, bu yasağı maç ortamlarının kadınlar için uygun olmadığı şeklinde gerekçelendiriyor.
Tahran Belediye Güvenlik Birimi Başkanı Alirıza Adeli de “Kadınlar maçları televizyondan izleyebilir” diyerek yasağın ‘kadınların onurunu koruduğunu’ savundu.
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