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    İşte Avrupa'nın en çok dil bilen insanı

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    27.01.2018 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Yunanlı Yannis İkonomu , Avrupa’nın en çok dil bilen insanı. Girit doğumlu olan İkonomu, Türkçe dahil 32 dil biliyor. 16'sını akıcı bir şekilde konuşabiliyor. ‘Portekiz’den Çin Seddi’ne kadar seyahat ettiğimde tüm ülkelerin insanlarıyla kendi dillerinde konuşabilirim” diyor.

    Yannis İkonomu, Selanik Üniversitesi Dil Fakültesi’nden mezun olduktan sonra  Columbia Üniversitesi’nde  Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri eğitimi gördü. 1995 yılından beri  Brüksel’de yaşıyor ve AB Komisyonu’nda tercüman olarak çalışıyor.

    İşte Avrupanın en çok dil bilen insanı

    İkonomu’nun özelliği tam 32 dil konuşması. Aralarında Türkçe, Kürtçe, Rusça, Çince, Ermenice dahil tam 32 dil. Avrupa’da en fazla yabancı dil bilen insanı olarak biliniyor İkonomu.
    İngilizceyi ilkokul 1. sınıfında, Almancayı da ilkokul 2. sınıfında öğrendi. Türkçeyi ise lisede iken Ayşe adlı Kıbrıslı bir Türk’ten öğrendi. Maliye Bakanlığı’ndan emekli babası ve öğretmen annesi, tüm servetlerini oğullarının  yabancı diller öğrenmesi için harcadılar. İkonomu,  Avrupa dilleri arasında sadece Estonya ve Malta’nın dillerini konuşmayı bilmiyor.

    Öğrendiği her yabancı dil ile insanları, hakları ve kültürlerini daha iyi tanıdığını söyleyen İkonomu “Ta Lizbon’dan, ta Çin sedine kadar seyahat ettiğimde, geçtiğim her ülkenin insanlarla kendi dillerini kullanarak anlaşıyorum” dedi. Tüm dünya halklarını, tüm dilleri seviyor. Türkçeyi ve Türkleri de. İkonolmu’ya göre “Bir kadeh rakı içtiklerinde Türkler ile Yunanlar ortak bir dil konuşabiliyorlar”.
             

     

    Etiketler: dil bilimi , Yunanistan
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