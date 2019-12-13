İşte Amerika ve Türkiye farkı

Oysa Türkiye, terörle mücadelede azami özen gösterirken bir yandan da sivil halka yardım eli uzatıyor, tıbbi destek sağlıyor, onlar için proje geliştiriyor.

ONLAR YERLE BİR ETTİ

ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyonlarında 2017 yılında Suriye’nin Rakka kentinde 1600, 2016-17’de yıllarında Irak’ın Musul kentinde en az 9 bin sivil ölmüştü.

MEHMETÇİK YARALARI SARIYOR

Terör örgütü PKK , DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek üzere Suriye’nin kuzeyine müdahale eden Türkiye, bir yandan da bölge halkına yardım elini uzatıp yaraları sarıyor.