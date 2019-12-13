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Dünya
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte Amerika ve Türkiye farkı

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İşte Amerika ve Türkiye farkı

ABD Senatosu’nda kabul edilen tasarıda Türkiye’nin Suriye operasyonuna yönelik haksız eleştiriler yer alırken anlaşılan senatörler, terör örgütü DEAŞ ile mücadele çerçevesinde ABD’nin Suriye’de Rakka, Irak’ta Musul’u nasıl yerle bir ettiğini, ölen binlerce sivili ve göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce kişiyi unutuyor.

Oysa Türkiye, terörle mücadelede azami özen gösterirken bir yandan da sivil halka yardım eli uzatıyor, tıbbi destek sağlıyor, onlar için proje geliştiriyor.

İşte Amerika ve Türkiye farkı

ONLAR YERLE BİR ETTİ

ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyonlarında 2017 yılında Suriye’nin Rakka kentinde 1600, 2016-17’de yıllarında Irak’ın Musul kentinde en az 9 bin sivil ölmüştü. 

İşte Amerika ve Türkiye farkı

MEHMETÇİK YARALARI SARIYOR

Terör örgütü PKK , DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek üzere Suriye’nin kuzeyine müdahale eden Türkiye, bir yandan da bölge halkına yardım elini uzatıp yaraları sarıyor.

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