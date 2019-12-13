İşte Amerika ve Türkiye farkı
ABD Senatosu’nda kabul edilen tasarıda Türkiye’nin Suriye operasyonuna yönelik haksız eleştiriler yer alırken anlaşılan senatörler, terör örgütü DEAŞ ile mücadele çerçevesinde ABD’nin Suriye’de Rakka, Irak’ta Musul’u nasıl yerle bir ettiğini, ölen binlerce sivili ve göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce kişiyi unutuyor.
Oysa Türkiye, terörle mücadelede azami özen gösterirken bir yandan da sivil halka yardım eli uzatıyor, tıbbi destek sağlıyor, onlar için proje geliştiriyor.
ONLAR YERLE BİR ETTİ
ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyonlarında 2017 yılında Suriye’nin Rakka kentinde 1600, 2016-17’de yıllarında Irak’ın Musul kentinde en az 9 bin sivil ölmüştü.
MEHMETÇİK YARALARI SARIYOR
Terör örgütü PKK , DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek üzere Suriye’nin kuzeyine müdahale eden Türkiye, bir yandan da bölge halkına yardım elini uzatıp yaraları sarıyor.
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