İşte akne yapan gıdalar
Yağ bezleriyle ilgili bir deri hastalığı olan aknenin oluşumunda tüketilen gıdaların da etkili olduğu belirtiliyor.
Avustralya’dan Dr. Douglas Grose, aknenin çıkmasına karbonhidratların neden olabileceğini söylerken, rafine edilmiş şekerden, tahıldan, süt ve süt ürünlerinden uzak durulmasını tavsiye etti.
Diyetisyen Melanie McGrice de aknesi olanların özellikle şekerli yiyeceklerden, gazlı içeçeklerden, beyaz ekmekten, patates cipsinden ve şekerli kahvaltılık mısır gevreğinden sakınmalarını önerdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle