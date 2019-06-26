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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte ABD’nin tartışmalı Ortadoğu planı

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İşte ABD’nin tartışmalı Ortadoğu planı

Trump’ın İsrail-Filistin barışı için hazırlattığı ‘Yüzyılın Planı’nın ilk adımı dün Bahreyn’de ‘Refah için Barış’ çalıştayıyla atıldı. Trump’ın damadı Kushner, ABD’nin 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini kabul eden Arap Barış Girişimi’ni izlemeyeceğini söyledi.

 

ABD’nin tartışmalı İsrail-Filistin barış planı dün Bahreyn’in başkenti Manama’da “Refah için Barış” çalıştayında bölge ülkelerine ve işadamlarına sunuldu. Planın mimarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın pek çok yerinden liderlerin ve yatırımcıların doğru konseptin oluşturulması halinde Filistinlilere yardım etmek niyetinde olduğunu söyledi. Bir siyasi planın daha sonra geleceğini söyleyen Kushner, Filistinlilerin öncelikle altyapı, turizm ve eğitim alanlarında milyarlarca dolar yatırım vaat eden ekonomik planı kabul etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Başdanışman, Filistin halkına hitaben, “Başkan Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi” ifadelerini kullandı. Herkesin ‘yüzyılın anlaşması’ dediği barış planı için Kushner “yüzyılın fırsatı” tanımlamasını yaptı.

Çalıştaydan önce ise El Cezire kanalına konuşan Kushner, ABD’nin 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini kabul eden Arap Barış Girişimini izlemeyeceğini ifade etti ve Arap Barış Girişimi’nin İsrail-Filistin barışı için önemli bir çaba olduğunu ancak geçen yıllar içinde bir başarı gösteremediğini belirtti. Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002’de Beyrut’ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin’i kabul etmedikçe İsrail’le normalleşmeyi reddetmişlerdi.

‘KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

Kushner’in planını reddeden ve ‘davalarının satın alınmaya çalışıldığı’ yorumunu yapan Filistinliler dün Gazze’de protesto gösterileri düzenledi. İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 12 Filistinli yaralandı. Greve giden Gazzeliler iş yerlerini açmazken kamu kurumları da çalışmadı. Filistin Yönetimi Sözcüsü Nebil Ebu Rudeinah, Arap barış planının ‘ne Kushner ne de başkasının yeniden yazabileceği bir kırmızı çizgi olduğunu’ söyleyerek “Filistin’in meşruiyetini görmezden gelen bir plan başarısızlığa mahkûmdur” dedi. 

Filistin cephesi tarafından ‘Filistin meselesinin satın alınması’ diye yorumlanan plan, bölge ekonomisi için 50 milyar dolarlık fon oluşturulmasını öngörüyor. Bu paranın 28 milyar doları Filistin’de, kalanı Lübnan, Ürdün ve Mısır’da kullanılacak.

KİMLER KATILDI?

Filistin ve İsrail cephesinden herhangi bir yetkilinin katılmadığı çalıştaya ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, IMF Direktörü Christine Lagarde, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve yatırım şirketi Goldman Sachs’ın başındaki Dina Powell katıldı. The Times of Israel’in haberine göre, çalıştaya, ABD, Bahreyn, BAE, İngiltere, Nijerya, Hindistan ve Türkiye’den işadamlarının katıldığı ifade ediliyor. Filistinli bir işadamının da katılımcılar arasında olduğu iddia edildi.

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