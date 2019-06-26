İşte ABD’nin tartışmalı Ortadoğu planı

ABD’nin tartışmalı İsrail-Filistin barış planı dün Bahreyn’in başkenti Manama’da “Refah için Barış” çalıştayında bölge ülkelerine ve işadamlarına sunuldu. Planın mimarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın pek çok yerinden liderlerin ve yatırımcıların doğru konseptin oluşturulması halinde Filistinlilere yardım etmek niyetinde olduğunu söyledi. Bir siyasi planın daha sonra geleceğini söyleyen Kushner, Filistinlilerin öncelikle altyapı, turizm ve eğitim alanlarında milyarlarca dolar yatırım vaat eden ekonomik planı kabul etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Başdanışman, Filistin halkına hitaben, “Başkan Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi” ifadelerini kullandı. Herkesin ‘yüzyılın anlaşması’ dediği barış planı için Kushner “yüzyılın fırsatı” tanımlamasını yaptı.

Çalıştaydan önce ise El Cezire kanalına konuşan Kushner, ABD’nin 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini kabul eden Arap Barış Girişimini izlemeyeceğini ifade etti ve Arap Barış Girişimi’nin İsrail-Filistin barışı için önemli bir çaba olduğunu ancak geçen yıllar içinde bir başarı gösteremediğini belirtti. Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002’de Beyrut’ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin’i kabul etmedikçe İsrail’le normalleşmeyi reddetmişlerdi.

‘KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

Kushner’in planını reddeden ve ‘davalarının satın alınmaya çalışıldığı’ yorumunu yapan Filistinliler dün Gazze’de protesto gösterileri düzenledi. İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 12 Filistinli yaralandı. Greve giden Gazzeliler iş yerlerini açmazken kamu kurumları da çalışmadı. Filistin Yönetimi Sözcüsü Nebil Ebu Rudeinah, Arap barış planının ‘ne Kushner ne de başkasının yeniden yazabileceği bir kırmızı çizgi olduğunu’ söyleyerek “Filistin’in meşruiyetini görmezden gelen bir plan başarısızlığa mahkûmdur” dedi.

Filistin cephesi tarafından ‘Filistin meselesinin satın alınması’ diye yorumlanan plan, bölge ekonomisi için 50 milyar dolarlık fon oluşturulmasını öngörüyor. Bu paranın 28 milyar doları Filistin’de, kalanı Lübnan, Ürdün ve Mısır’da kullanılacak.

KİMLER KATILDI?



Filistin ve İsrail cephesinden herhangi bir yetkilinin katılmadığı çalıştaya ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, IMF Direktörü Christine Lagarde, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve yatırım şirketi Goldman Sachs’ın başındaki Dina Powell katıldı. The Times of Israel’in haberine göre, çalıştaya, ABD, Bahreyn, BAE, İngiltere, Nijerya, Hindistan ve Türkiye’den işadamlarının katıldığı ifade ediliyor. Filistinli bir işadamının da katılımcılar arasında olduğu iddia edildi.