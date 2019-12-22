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Dünya
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstasyonu kaçırdı, dünya’ya dönecek

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İstasyonu kaçırdı, dünya’ya dönecek

Florida’nın Cape Canaveral üssünden fırlatılan Boeing’e ait Starliner uzay kapsülü ilk test uçuşunda başarısız oldu.

Uzaya mürettebat taşımak için tasarlanan mekiğin kalkışta çok fazla yakıt tükettiği için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşamasının imkânsız olduğu, yaşanan zamanlama hatası nedeniyle başka bir yörüngeye girdiği belirtildi. Uzay aracı Dünya’ya geri çağırıldı. Starliner uzay kapsülünün kısa bir süre içinde New Mexico eyaletindeki iniş sahasına dönmesi bekleniyor.

‘ROSIE’DE İÇİNDEYDİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada başarısızlığı kabul ederken sorunun üzerine çalışıldığını ifade etti.
Mekikte UUİ’de görev yapan astronotlar için Noel hediyelerinin yanı sıra yüzlerce ağaç tohumu, Boeing’in kurucusu William Boeing’in uçuş seyahat kimliği ve ‘Rosie’ adı verilen cansız manken bulunuyordu. NASA’nın UUİ’ye astronot taşımayı amaçlayan program kapsamında, SpaceX firması ‘Dragon Crew’, Boeing ise ‘Starliner’ personel taşıyıcı mekiklerinin testlerini gerçekleştiriyor.

İstasyonu kaçırdı, dünya’ya dönecek

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