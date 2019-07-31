İstasyon saldırganı sığınmacı çıktı
Almanya'nın Frankfurt kentindeki tren garında bir çocuğun tren altına itilerek hayatını kaybetmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Tartışmalara yol açan olay sonrası Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tatilini yarıda kesti. Bakan dün Berlin’de güvenlik uzmanlarıyla durumu masaya yatırdı.
Pazartesi sabahı saldırgan, 40 yaşındaki bir kadın ile 8 yaşındaki oğlunu ICE diye bilinen hızlı trenin önüne itmişti. Çocuk ölmüş, annesi yaralanmıştı. Seehofer ile birlikte basın toplantısına katılan Federal Polis Teşkilatı Şefi Dieter Romann, zanlının kimliğiyle ilgili bilgi verdi. Romann “Eritre’de 1979 yılında doğan zanlı, 2006’da İsviçre’ye kaçak yollarla gelerek sığınma talebinde bulundu. Talebi 2008 yılında kabul edildi. Üç çocuk babası. İşyeri tarafından uyum örneği olarak gösterildi. Komşusunu bıçakla tehdit ettiği için İsviçreli güvenlik birimlerince aranıyordu” dedi.
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