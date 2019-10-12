İstanbul’da zafer pozu
İran’da kadınların futbol maçı izleme yasağı nedeniyle erkek kılığında stadyuma girdiği için tutuklanan Zeinab Sahafi, yasağın kaldırılmasını ülkesinde göremedi. Sahafi, Tahran’da 3 binden fazla kadın taraftarın izlediği 14-0’lık Kamboçya zaferini İstanbul’da kutladı.
İran’da 1981’de başlayan kadınlara yönelik futbol maçı yasağı nedeniyle 10 yıl boyunca stadyumlara erkek kılığında girmesinin ardından tutuklanan 23 yaşındaki Zeinab Sahafi İran’ın Kamboçya galibiyetini buruk kutladı. Futbol maçlarına önce bir oğlan çocuğu gibi giyinerek, biraz daha büyüyünce de yüzüne sakal yapıştırarak giren Sahafi, serbest bırakıldıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Genç kadın 40 yılın ardından kalkan yasağın ardından önceki akşam oynanan İran-Kamboçya maçını İstanbul’da bir İran kafesinde izledi.
‘ERKEK KILIĞINDA MAÇA GİRME DERSLERİ’
Sahafi “Orada olamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ama aynı zamanda diğer kadınlar maça girebildiği için mutluyum” dedi. Sahafi’nin 140 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı ‘erkek kılığında stadyuma girme dersleri’ yetkilileri en çok kızdıran konuların başında geliyor. İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olmak kaydıyla kadınların futbol stadyumlarına girebileceklerini duyurmuştu. Bakan, hazırlıklar çerçevesinde kadınlara ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler yapıldığını, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirmişti.
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