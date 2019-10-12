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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’da zafer pozu

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İstanbul’da zafer pozu

İran’da kadınların futbol maçı izleme yasağı nedeniyle erkek kılığında stadyuma girdiği için tutuklanan Zeinab Sahafi, yasağın kaldırılmasını ülkesinde göremedi. Sahafi, Tahran’da 3 binden fazla kadın taraftarın izlediği 14-0’lık Kamboçya zaferini İstanbul’da kutladı.

İran’da 1981’de başlayan kadınlara yönelik futbol maçı yasağı nedeniyle 10 yıl boyunca stadyumlara erkek kılığında girmesinin ardından tutuklanan 23 yaşındaki Zeinab Sahafi İran’ın Kamboçya galibiyetini buruk kutladı. Futbol maçlarına önce bir oğlan çocuğu gibi giyinerek, biraz daha büyüyünce de yüzüne sakal yapıştırarak giren Sahafi, serbest bırakıldıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Genç kadın 40 yılın ardından kalkan yasağın ardından önceki akşam oynanan İran-Kamboçya maçını İstanbul’da bir İran kafesinde izledi.

İstanbul’da zafer pozu

‘ERKEK KILIĞINDA MAÇA GİRME DERSLERİ’

Sahafi “Orada olamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ama aynı zamanda diğer kadınlar maça girebildiği için mutluyum” dedi. Sahafi’nin 140 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı ‘erkek kılığında stadyuma girme dersleri’ yetkilileri en çok kızdıran konuların başında geliyor. İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olmak kaydıyla kadınların futbol stadyumlarına girebileceklerini duyurmuştu. Bakan, hazırlıklar çerçevesinde kadınlara ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler yapıldığını, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirmişti.

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