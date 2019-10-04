İstanbul'a geliyordu... Ukrayna'da uçak kazası: 5 ölü
Yakıtın bitmesi nedeniyle acil iniş yapan 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.
İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna'da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Lviv Havalimanı basın servisi, Vigodan İstanbul'a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45'te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.
Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
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