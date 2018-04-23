İsrailli vekile sert tepki
İsrail’deki Yahudi Evi Partisi’nden Bezalel Smotrich, Filistinli 17 yaşındaki Ahed et-Temimi’nin “en azından dizinden vurulması gerektiğini” belirtti.
İsrailli Milletvekili Smotrich Twitter'dan, “Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkûm olurdu” ifadelerini kullandı.
Meretz Partisi Milletvekili Michal Rozin ise söz konusu açıklamaya, “Kendinden utanmalısın” ifadeleriyle tepki gösterdi.
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine “saldırı” ile suçlanıyordu.
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