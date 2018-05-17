İsrailli sözcüden akıl almaz yanıt!
İsrail'in Gazze'de silahsız Filistinlilere yaylım ateşi açarak 63 kişiyi öldürmesinin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan'dan çok tartışılacak bir açıklama geldi.
İrlanda kanalı RTE'ye konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, gazetecinin Gazze'deki Filistinlilerin neden vurulduğu sorusuna karşılık "Bu kadar çok insanı hapse atamayız." dedi.
İrlanda basınına konuşan Maayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada İsrail güvenlik güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri Filistinlileri öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyoruz." şeklinde cevap verdi.
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